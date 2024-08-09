Курск, 9 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери при нападении на Курскую область, в прилегающей Сумской области Украины фиксируют много машин скорой помощи и просьб о сдаче крови, передал 9 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сумы… Днём очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых», — приводится сообщение в его Telegram-канале.

В посте подчёркивается, что украинские танки, бронетранспортёры и другая техника уничтожаются и «не особо возобновляются».

Как передавало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Российские военные за минувшие сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. По данным Минобороны, в попытках атаковать Курскую область украинские силы потеряли до 945 бойцов и 102 единицы техники. Только за последнее сутки потери ВСУ превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

В пятницу, 9 августа, российские авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам украинской армии на территории Сумской области.