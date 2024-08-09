Москва, 9 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, следует из текста закона, размещённого на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Гражданам, являющимся инвалидами I группы <…> либо достигшим возраста 80 лет, устанавливает надбавка на уход к пенсии, предусмотренной настоящим Федеральным законом, в размере 1200 рублей в месяц», — говорится в документе.

При установлении одновременно двух пенсий надбавка на уход устанавливается только к одной. Для получения дополнительных выплат не нужно будет писать никаких заявлений.

Сейчас ежемесячные выплаты в размере 1200 рублей получают безработные трудоспособные лица, которые ухаживают за инвалидом I группы или за пожилым, нуждающимся в постоянной помощи, либо достигшим 80 лет.

Закон также предусматривает повышение выплат на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных территориях, а также ежегодное индексирование.

Как сообщало ИА Регнум 4 августа, в России по состоянию на 1 апреля средняя пенсия составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров — 17 484 рубля, а у неработающих — 21 751 рубль.

В июне Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года.

В стране пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы с 2025 года будут получать новую прибавку к пенсии. Так категории граждан, которым положен уход, будут ежемесячно получать добавку к пенсии в размере 1200 рублей. Сообщалось, что доплату к пенсии в размере 16 269,75 рубля назначат пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, и инвалидам I группы.