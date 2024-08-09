Москва, 9 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. После объединения бизнеса с оператором наружной рекламы Russ маркетплейс Wildberries сохранит свой бренд. Об этом 9 августа сообщила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Wildberries как бренд точно остаётся <…> Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займёмся созданием нового бренда», ― уточнила Бакальчук.

Она отметила, что все основные решения в обновлённой компании она будет принимать совместно с гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном, сообщило РБК.

Мирзоян также сообщил о подготовке новой концепции. По его словам, она как раз должна решить задачу, под каким брендом или брендами будет идти развитие дальше.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали ООО «РВБ».

Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.

29 июля сообщалось, что домен маркетплейса Wildberries теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Домен, созданный в 2004 году, оплачен до конца марта 2025.

В середине июня компания объявила, что маркетплейс и группа Russ объединяются для создания совместной новейшей цифровой торговой платформы. В июле обе компании учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос слияния Wildberries и Russ находится вне компетенции правительства.

В свою очередь, совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса компании.