Москва, 11 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. За девять месяцев участниками программы лояльности «Друзья ВДНХ» стали более 124 тысяч человек со всей России, сообщила пресс-служба ВДНХ. Всего участниками программы с ноября 2020 года стали свыше 453 тысяч пользователей.

vdnh.ru

Программа дает возможность воспользоваться привилегиями на 70 объектах столицы. Программа «Друзья ВДНХ» дает возможность посещать музейно-выставочные, развлекательные, спортивные, гастрономические и другие площадки со скидкой от 5 до 20%. Среди партнеров — 70 площадок на территории ВДНХ, а также некоторые достопримечательности и развлечения Москвы.

Наиболее популярными локациями для посещения остаются Центр «Космонавтика и авиация», аттракцион «Солнце Москвы», мультимедийный центр «Союзмультпарк», а также концерты Зеленого театра и оранжереи в Выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики. Кроме того, среди пользователей программы также востребован многоуровневый паркинг на 999 машино-мест рядом с колесом обозрения «Солнце Москвы», где для участников действует специальный тариф.

Участники программы могут посетить со скидкой Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», интерактивный музейный комплекс «Буран», Музей Гаража особого назначения ФСО России, исторический парк «Россия — моя история», Музей Транспорта Москвы, павильон №31 «Геология». Биологический музей им. К. А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ и центр инженерного творчества «Кулибин ПРО».

Кроме того, программа дает скидки при посещении Центра национальных конных традиций, МШМ Московская школа мозаики, «Городской фермы», колеса обозрения «Солнце Москвы».

Также в программе лояльности участвуют рестораны и кафе, в том числе Shevol, «Ребрышки и крылышки», «Домик в саду», «Рестомаркет», «Фонтан View» и площадка ресторана на понтоне.

За пределами ВДНХ скидки действуют на площадках — партнерах программы в Москве. Москвичам и жителям столицы предлагается посетить со скидкой Биологический музей им. К. А. Тимирязева на М. Грузинской, Музей криптографии, автобусные туры City Sightseeing, ряд кафе и ресторанов, а также смотровые площадки.

Участникам программы доступно несколько уровней привилегий и скидок. Первый — базовый — доступен новым участникам. Для получения персональной виртуальной или пластиковой карты со скидкой 5% нужно зарегистрироваться на сайте или в инфоцентрах на территории ВДНХ. Необходимо указать имя, адрес электронной почты и номер телефона. Перейти на серебряный уровень привилегий можно при достижении 10 тысяч рублей с общей суммы покупок с применением карты — после скидка вырастает до 10%. Золотой уровень присваивается при накоплении 30 тысяч рублей — скидка составит 20% на всех площадках — партнерах программы.