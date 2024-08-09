Париж, 9 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Фрагмент из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» исполнили на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Кадр из видео

В постановке, которую показали в перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии, участвовали пять балерин. После «Лебединого озера» они начали танцевать под композицию французского электронного дуэта Daft Punk.

Матч завершился со счётом 95:91 в пользу американцев.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных без флага и гимна. Кроме того, на Играх запрещена любая российская атрибутика, болельщики не могут проносить на трибуны флаги, одежду с надписью «Россия» и изображением символов страны.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Международный олимпийский комитет утвердил 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, которых допустили до Олимпиады в Париже. Россияне выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Некоторые спортсмены отклонили предложение от участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже начались 26 июля и завершатся 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября.