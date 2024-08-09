Курская область, 9 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Коренево Курской области бои не ведутся, заявил 9 августа его глава Роман Пугачев.

Владимир Гердо/ТАСС Эвакуированные жители Курской области

«Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек… Автоматных очередей не слышно», — процитировала его Lenta.ru.

Глава посёлка добавил, что в населённом пункте на наблюдается ни военная техника, ни военнослужащие.

Как сообщало ИА Регнум. российские военные и пограничники 6 августа отразили две атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, не позволив украинской армии прорываться вглубь области. Затем ВС РФ продолжили вытеснять противника из региона.

Минобороны 8 августа сообщило, что в течение минувших суток подразделения российских войск «Север» продолжили вместе с ФСБ уничтожать вооружённые формирования Украины в Суджанском и Кореневском районах. ВСУ в ходе нападения потеряли 660 боевиков и 82 единицы техники.

С жителями, решившими покинуть Кореневский и Суджанский районы, работают волонтёры. Они помогают в расселении и доставке в безопасные места.