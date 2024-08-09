Вашингтон, 9 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. К концу 2024 финансового года доход США от продажи оружия может достигнуть рекордной отметки в 100 млрд долларов. Такие прогнозы сделали в Пентагоне.

TASS / John J. Kim/Chicago Tribune via ZUMA Press Wire

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства обороны США, продажи оружия в 2022 году в денежном выражении составили 49 млрд долларов, в 2023 году — 66,2 млрд долларов. При этом в текущем финансовом году, который в США завершается 30 сентября, за рубеж уже продали оружия на сумму свыше 80 млрд долларов. К концу года этот показатель может превысить 100 млрд долларов.

В ведомстве отметили, что такой значительный рост обусловлен увеличением спроса на американское вооружение после начала поставок США оружия Украине в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), первое место в мире по поставкам оружия занимают Соединённые Штаты Америки, которые в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (доля в мировом экспорте — 42%).

На втором месте по экспорту оружия находится Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Россия опустилась на третье место. Поставки в 2019–2023 годах сократились на 53% по сравнению с 2014–2018 годами.

Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018–2022 годы, США и Россия лидировали по объёму экспорта.

В топ-10 стран-экспортёров также вошли Китай (5,8%), Германия (5,6%), Италия (4,3%), Великобритания (3,7%), Израиль (2,4%), Южная Корея (2%).

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня заявил, что с 2022 года страны Североатлантического альянса поставили Украине оружие на $98 млрд.