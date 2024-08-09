Москва, 9 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. На Тверской площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проходит фестиваль «Московское чаепитие». Главная задача мероприятия — показать, что в Москве настоящего и будущего место для традиций найдется всегда, отмечают на официальном сайте мероприятия. На площади пройдут кинопоказы и мастер-классы, театрализованные представления, танцевальные флешмобы, интерактивные лекции и экскурсии по чайным точкам Москвы.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Тверская площадь будет одной из флагманских площадок фестиваля, а тема московского гостеприимства раскроет не только традиции чаепития и домашних встреч, но и то, как в целом город принимает гостей.

О некоторых туристических проектах мэр Сергей Собянин уже рассказал в своем блоге. В том числе, он поделился программой развития туризма в Москве до 2030 года. Мэр уточнил, что ее реализация станет существенным вкладом в решение задачи, поставленной президентом в ходе послания к Федеральному собранию, — увеличить туристический поток в стране к 2030 году вдвое, до 140 млн человек ежегодно.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

На долю Москвы от общего количества туристов в стране к этому времени будет приходиться от 35 до 40% — до 52 млн человек в год, прогнозирует Собянин. Также каждый год столица будет принимать около 20 млн экскурсантов — гостей, которые приезжают на один день и не остаются с ночевкой.

Собянин ожидает, что туристическая индустрия укрепит свои позиции в качестве драйвера экономического роста Москвы. Вклад в валовой региональный продукт (ВРП) Москвы на том же горизонте составит до 8%, а объем средств, поступающих в бюджет от туризма, составит 500 млрд руб., считают эксперты.

По итогам 2023 года общее число туристов, посетивших столицу, составило 24,5 млн, уточнил Собянин. Поступления в налоговый бюджет города от туризма составили 178,5 млрд руб. Пик роста туристической отрасли в столице был зафиксирован в 2019 году, когда Москва приняла рекордные 25,1 млн гостей, из которых 5,7 млн человек прибыли из-за рубежа, напомнил мэр. От туризма в бюджет города в 2019 году поступило 147 млрд руб. налогов, доля отрасли в ВРП составила 5,3%.

Индустрия туризма и гостеприимства в Москве охватывает более 50 отраслей. Для достижения поставленных целей развитие отрасли должно идти в сотрудничестве с бизнесом, убежден Собянин. Основным драйвером до 2030 года будет оставаться внутренний туризм, уточнил мэр. На этом горизонте число гостей Москвы среди жителей других регионов России может увеличиться почти вдвое до 46 млн человек. Собянин надеется, что через шесть лет каждый россиянин сможет сказать, что хотя бы один раз побывал в столице.

В то же время столица остается открытой для гостей из других стран: к 2030 году количество иностранных туристов может достигнуть 6 млн. Большую их часть будут составлять жители стран СНГ, Ближнего Востока, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.

Туристический поток в Москву к 2030 году на 46% будет состоять из культурно-познавательных и развлекательных поездок, отмечается в блоге Собянина. Еще 14% спроса будет приходиться на событийный туризм, 15% — на деловой, 11% — на образовательный, 3% — на медицинский. Также 11% туристического спроса эксперты отводят на прочие цели.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Среди ключевых планов столицы — развитие проектов на культурных и исторических площадках, в том числе расширение географии фестиваля «Усадьбы Москвы». Также ожидается, что новыми точками притяжения туристов с детьми станут парк развлечений «Тайный город» и кинопарк «Москино» в новой Москве.

Правительство Москвы также продолжит проводить фестивали из цикла «Московские сезоны» — «Путешествие в Рождество», «Времена и эпохи», «Пасхальный дар», «Вкусы России», «Московская весна», — а также празднование Дня города. Каждое из этих событий притягивает миллионы гостей, добавил Собянин. «Московское чаепитие», а также «Московский завтрак» помогут туристам проникнуться традициями гостеприимства в столице, ожидает мэр.

А для развития делового туризма Москва планирует проводить больше профессиональных форумов, конференций и выставок. В том числе, столица собирается начать программу амбассадоров для привлечения в Москву мегасобытий и организации мероприятий в рамках БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Еще в планах — построить Международный конгрессно-выставочный комплекс на ВДНХ, который станет новым центром притяжения делового туризма в Москве, добавил Собянин. По оценкам экспертов правительства Москвы, уже сейчас около 40% гостей, которые посещали столицу с деловым визитом, позднее возвращаются сюда на отдых вместе с семьей.

Образовательный туризм столица будет поддерживать с помощью создания общей тематической базы образовательных курсов и программ, в которые планируется интегрировать и дополнительное образование. Также на базе технопарков и кампусов вузов Москвы появится всесезонный лагерь «Город открытий» для школьников и студентов из регионов, в котором они смогут не только учиться, но и проходить профориентацию, уточнил мэр.

Развитию медицинского туризма в Москве будет способствовать получение туроператорами международной сертификации по медицинскому туризму в соответствии с едиными стандартами работы со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС, добавил Собянин. Уже сейчас в этой сфере у столицы есть большие конкурентные преимущества, так как клиники города принимают множество пациентов из других регионов без ущерба для москвичей, отметил мэр.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября. Он охватит все сферы городской жизни: программы и стратегии развития градостроительства, транспорта, здравоохранения, образования, туризма и других сфер. Посетители форума-фестиваля увидят воплощение стратегий развития Москвы и узнают о современных достижениях города.