Вашингтон, 9 августа, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft 9 августа выступила с утверждением, что связанные с Ираном группировки хакеров якобы пользуются подставными новостными сайтами для того, чтобы вмешиваться в предстоящие выборы президента США.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая всё больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году», — говорится в отчёте на сайте компании.

Утверждается, что связанные с Ираном группы хакеров занимаются отслеживанием актуальных трендов по связанным с выборами темам, якобы распространяя сообщения для того, чтобы повлиять на американцев, и в первую очередь в так называемых колеблющихся штатах.

При этом они также якобы собирают информации об избирательных кампаниях с целью затем оказать влияние на выборы. В отчёте говорится, что хакеры якобы занимаются созданием подставных сайтов с материалами по важным для американцев темам, используя для написания текстов технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, в документе также утверждается, что группы хакеров с помощью взломанных аккаунтов также собирают информацию об оборонном секторе, спутниках и сфере здравоохранения США.

В конце июля миссия Ирана в ООН опровергла заявления американской разведки о якобы вмешательстве Тегерана в предстоящие выборы президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля американский предприниматель Илон Маск выступил с предположением, что блокирующая поисковые запросы, связанные с кандидатом на пост главы Белого дома от республиканцев экс-президентом США Дональдом Трампом, компания Google вмешивается в президентские выборы в стране.

Посол КНР в Вашингтоне Се Фэн 25 июля заявил об отсутствии у Пекина планов вмешиваться в предстоящие президентские выборы в США. Он подчеркнул, что такого же подхода Китай ожидает от США, в том числе в ситуации вокруг Тайваня.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 24 июля отметил, что обвинениями в адрес России о якобы попытках Москвы вмешаться в выборы президента в США глава ФБР Кристофер Рей пытается оправдать провальную деятельность своего ведомства. Дипломат подчеркнул, что Россия жестко отвергает все обвинения против себя.