Анапа, Краснодарский край, 9 августа, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Застрявшие из-за высоких цен на билеты российские туристы в Анапе могут добраться до Сочи или Ставрополя на автомобиле. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Эрик Романенко/ТАСС

«До Анапы там чуть больше 400 км. <…> можно добраться до Ставрополя. Можно уехать в Сочи и оттуда улететь. Варианты есть, но их надо готовить заранее», — заявил вице-президент АТОР в беседе с RT.

По его словам, автомобиль обойдётся в восемь тысяч рублей. На двоих отдыхающих, это по четыре тыс. рублей, уточнил Ромашкин.

Ранее СМИ писали о том, что российские туристы не могут уехать с юга России из-за дорогих билетов. Россияне пожаловалось на то, что за авиабилет из Анапы в Москву с пересадкой в Ростове-на-Дону придётся отдать до 92 тыс. рублей. Схожая ситуация и с железнодорожным сообщением. Цены за билет на поезд достигали 86 тыс. рублей.

Сложности у россиян возникли из-за того, что туристы купили билеты только до Анапы, надеясь позднее отловить нормальные предложения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 февраля призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты и потребовал поддержать набранные темпы развития авиаперевозок в стране. В конце июля министр транспорта Роман Старовойт заявил, что резкого повышения цен на авиабилеты в России не будет, их стоимость контролирует Федеральная антимонопольная служба.