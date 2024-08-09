Липецк, 9 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Руководство Липецкой области приняло решение об отмене всех развлекательных мероприятий на фоне атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 9 августа губернатор Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, спортивные и семейные мероприятия пройдут с обеспечением повышенных мер безопасности. Он выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к решению руководства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 августа над территорией области силы ПВО перехватили и сбили 19 беспилотников ВСУ. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над территорией России.

Число пострадавших в Липецкой области в результате атаки дронов составило девять человек. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Глава региона также сообщил о детонация взрывоопасных объектов в регионе. На фоне этого областные власти вводили в Липецком муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации. Утром 9 августа в регионе отменили красный уровень опасности. Также губернатор проинформировал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Подачу электричества на объекты в регионе оперативно восстановили.