Луганск, 9 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Российские военные вытеснили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позиций западнее населённого пункта Кармазиновка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинские бойцы сместились за административную границу республики, заявил 9 августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Участок освобождённой границы составил более километра», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, у российской армии имеются предпосылки к расширению освобождённой территории.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля ВС России освободили Розовку в ЛНР. В тот же день Марочко заявил, что после освобождения населённого пункта северо-западная часть республики почти полностью перешла под контроль властей. По словам эксперта, освобождение Розовки и Нижнего Песчаного в Харьковской области позволило российским силам продвинуться на участке фронта шириной более 30 км.

В августе подполковник в отставке отметил, что в период с 27 июля по 2 августа силами российских военнослужащих были отбиты 44 контратаки противника на рубежах ЛНР. Потери среди украинских вооружённых формирований за это время составили около 9380 боевиков и наёмников, добавил Марочко.