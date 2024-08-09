Луганск, 9 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-главе военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014–2015 годах, сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

Кроме того, заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего нацгвардией Украины Александру Кривенко.

«В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР», — сообщило ведомство.

Приняты меры по розыску и аресту обвиняемых.

Кроме того, СК РФ завершил расследование в отношении командира 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковника Валерия Курача, который в 2019 году приказал обстрелять село Саханка в ДНР из артиллерии. В результате погиб мирный житель, были разрушены жилые дома. Курачу обвинение предъявили заочно.

Также завершено расследование в отношении мэра Днепропетровска Бориса Филатова, заочно обвиняемого в экстремизме по национальному признаку и в распространении фейков о российской армии.

СК завершил расследование уголовных дел в отношении трёх иностранных наёмников ВСУ — гражданина Финляндии Аримы Рику и граждан Грузии Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. Боевые действия ВСУ, в которых они участвовали, привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов.

Как сообщало ИА Регнум, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в конце июня заявил, что в международный розыск объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня и 32 украинских военных получили пожизненное лишение свободы.

МВД России в начале июля объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко. СК РФ в начале марта заочно предъявил ему обвинения в совершении военных преступлений.