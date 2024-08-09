Анкара, 9 августа, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Пассажирский автобус врезался в столб на трассе Анкара — Эскишехир. В результате ДТП погибли девять человек, ещё 27 пострадали, сообщил 9 августа губернатор столицы Васип Шахин в эфире телеканала TRT Haber.

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Авария произошла рано утром. К месту ДТП направили пожарных, поисково-спасательные и медицинские бригады. Движение на трассе временно перекрыли.

«Следов торможения не было, водитель, возможно, заснул за рулём», — уточнил Шахин.

Причины аварии выясняются. Прокуратура Анкары начала судебное расследование.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, в турецкой провинции Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали семеро россиян. По данным турецких СМИ, микроавтобус перевернулся и лёг на бок на обочине. Водителя грузовика задержали.

В конце июня ДТП произошло в турецком городе Мерсине. Водитель автобуса потерял управление. В результате столкновения с легковой машиной и ещё одним автобусом погибли 38-летняя россиянка и турецкий военный. Пострадали 35 человек.