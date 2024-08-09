Москва, 9 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной доплате 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы. Текст закона размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Для того чтобы получить эти выплаты, гражданам не нужно писать никаких заявлений.

В районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях надбавка будет повышаться на районный коэффициент. Кроме того, каждый год её будут индексировать.

Исключение составят инвалиды с детства I группы. К пенсии граждан этой категории каждый месяц идёт выплата в связи с тем, что за ними ухаживают родители или опекун.

До подписания нового закона компенсационные выплаты в размере 1200 рублей получали неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за инвалидом I группы, за нуждающимся в постоянном постороннем уходе престарелым или за человеком, достигшим 80 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 июля подписал закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Из бюджета выделят дополнительно 96,45 млрд рублей в 2025 году. Как отметил глава государства, вопрос о возобновлении индексации назрел в обществе.