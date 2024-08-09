Красноярск, 9 августа, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Мигрантам в Красноярском крае запретят работать в некоторых сферах трудовой деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Котюков.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства края, в частности, трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

«Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Документ коснётся иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

В пресс-службе правительства добавили, что такое решение приняли на основании предложений главного управления МВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов. Власти отметили, что запрет на привлечение иностранных работников будет способствовать повышению уровня безопасности, снижению уровня правонарушений, совершённых мигрантами, а также поддержанию баланса трудовых ресурсов.

Также отмечается, что вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю власти продолжат анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому на полуострове не будут предоставлять иностранцам работу на основе патентов по целому ряду видов экономической деятельности. Ограничения будут действовать в 35 сферах. В их числе растениеводство, животноводство и охота.

Похожие решения в середине июля приняли в Томской области. С начала ноября мигранты там не смогут работать на производстве продуктов питания и готовых блюд, в розничной торговле, перевозке пассажиров, гостиничном бизнесе. Ограничения на работу иностранцев также действуют, в частности, в Новосибирской, Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калужской, Тюменской, Амурской областях и Приамурье.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. В июне российский лидер подчеркнул, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту.