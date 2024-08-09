Херсон, 9 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали 12 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил в пятницу, 9 августа, губернатор региона Владимир Сальдо.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«Около четырёх часов утра наши военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских формирований высадиться на Кинбурнской косе», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации главы области, к берегу направлялись четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки. Суммарно на них находились 16 боевиков. Одна из лодок взорвалась на мине в акватории, вторую уничтожила артиллерия, третью — противотанковая управляемая ракета. С одной из них диверсанты успели выйти на берег, где были расстреляны. Четвёртая лодка ушла.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа три лодки украинских диверсантов, пытались достигнуть Тендровской косы. Губернатор заявил, что российские подразделения отследили действия противника ещё когда катера вышли из Очакова. Суда были уничтожены вместе с экипажами и затонули. По его словам, это была вторая попытка ВСУ высадиться на косе.

В июле глава области рассказал, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу лишилась до 5 тыс. боевиков, большая часть из которых пошла ко дну.