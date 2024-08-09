Москва, 9 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы и проверили на соблюдение миграционного законодательства около 400 иностранцев, сообщил 9 августа столичный главк Следственного комитета России.

ТАСС/ Михаил Почуев

«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) <…> получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды», — сообщил СК в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907623" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В московском хостеле «Три звезды» прошли обыски

Следователи прибыли в хостел на улицу Новаторов, где изъяли финансово-хозяйственную документацию. На объекте находился 441 человек, из них 391 иностранец. Их доставили в правоохранительные органы для проверки соблюдения требований миграционного законодательства и факта возможного совершения иных правонарушений.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, правоохранители задержали в Москве пять человек, которые организовали канал незаконной миграции. Полицейские провели обыски и обнаружили документы, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлениям. По версии следователей, задержанные с 2021 года по 2024 год оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания для иностранцев. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет полиции выдворять из страны иностранцев за нарушение законодательства.