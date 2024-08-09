Тайбэй, 9 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Армия Тайваня отследила за сутки приближение к острову девяти кораблей и 18 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Об этом 9 августа сообщило тайваньское минобороны в соцсети X.

Zuma/TASS

По информации военных Тайваня, 12 китайских летательных аппаратов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, войдя в опознавательную зону сил противовоздушной обороны в юго-западной и юго-восточной частях острова.

В ответ на это тайваньская армия задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы, которые следили за целями.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань был и остаётся частью Китая, и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

Пекин 12 июля вёл санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, продающих вооружение Тайваню. Также МИД КНР обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.

Президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Тайвань. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.