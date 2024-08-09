Москва, 9 августа, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на МКАД, сообщила 9 августа Госавтоинспекция Москвы.

Госавтоинспекция Москвы

Дорожная авария произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД.

«В результате дорожной аварии один человек погиб и один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП. Для оперативного устранения с проезжей части повреждённых машин принимаются все необходимые меры. На место ДТП прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Движение в районе дорожной аварии сильно затруднено. Ведомство призвало автомобилистов выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в городе Ступино (Московская область) микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на трассе М-4 «Дон» и опрокинулся на бок. Пять человек получили травмы.