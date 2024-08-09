Геническ, Херсонская область, 9 августа, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Военные армии России сорвали попытку Вооружённых сил Украины переправиться через Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Об этом 9 августа рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» Вооружённых сил РФ с позывным Икс.

РИА Новости

По его словам, которые привёл МК.RU, около 04:00 мск украинская армия предприняла масштабную попытку форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, однако разведчики российских войск отследили действия бойцов ВСУ ещё на правом берегу реки.

«Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понёс значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Часть плавсредств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии», — рассказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу лишилась до 5 тыс. боевиков, большая часть из которых пошла ко дну. По его мнению, командование ВСУ за всё время попыток высадок на левый берег Днепра задействовало свыше 10 тысяч бойцов.

Сальдо 30 июня заявил, что российские военные отбросили украинских боевиков с левобережья Днепра в Херсонской области. Глава области уточнил, что теперь участком соприкосновения стали острова на херсонском направлении.