Липецк, 9 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Направленные в пункты временного размещения жители Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами. Об этом 9 августа сообщили в правительстве Липецкой области.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнила представитель пункта временного размещения, на сегодня в ПВР находятся 63 человека, из них 12 детей. Всего зарегистрировали 75 человек, из них 14, детей, но некоторые граждане пожелали уехать.

Сейчас жителям уже разрешили возвращаться домой. Для этого организовали транспорт.

«Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели», ― написал Артамонов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 19 дронов над территорией Липецкой области.

Артамонов после этого сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов. При падении одного из дронов повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки беспилотников пострадали девять человек.

В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию из ряда населённых пунктов. В зону эвакуации попали 416 домовладений.