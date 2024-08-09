Орел, 9 августа, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Ночью над территорией Орловской области сбили украинский дрон, сообщил губернатор Андрей Клычков.

РИА Новости

«Никаких повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил Клычков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что регион ночью принимал жителей Курской области, которые уехали из-за нападения ВСУ на приграничные районы. Их разместили в пунктах временного пребывания, обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 9 августа проинформировало о сбитом украинском беспилотнике над Орловской областью. Всего за ночь над территорией России было уничтожено 75 дронов. Больше всего их было сбито над Белгородской областью (26), над Липецкой областью силы ПВО уничтожили 19 БПЛА.