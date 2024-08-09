Москва, 9 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Закон, согласно которому иностранцев можно будет лишить приобретённого российского гражданства в случае отказа встать на воинский учёт, подписал президент России Владимир Путин. Документ вечером 8 августа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Документ вносит в базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве» норму, согласно которой отказ встать от первоначальной постановки на воинский учёт получившим гражданство РФ может стать основанием для его прекращения.

Закон также синхронизирует постановку на воинский учёт с получением гражданства. Для этого органы МВД будут обязаны подавать сведения в единую систему межведомственного электронного взаимодействия сведения о мужчинах, которым было принято выдать российский паспорт.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года новые российские граждане впервые лишились гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт. Затем глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать российские паспорта в присутствии военкома.

По информации МВД РФ, за первые шесть месяцев текущего года за нарушения уголовного законодательства российского гражданства лишили порядка тысячи натурализованных граждан. При этом в более чем половине случаев это было связано со связанными с незаконным оборотом наркотиков преступлениями.

Глава государства в апреле указывал на то, что российским властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. Путин подчеркнул, что в Россию должны приезжать только те лица, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.