Липецк, 9 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Липецке развернули девять пунктов временного размещения (ПВР). Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Денис Абрамов/РИА Новости

«В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 человек», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на данный момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.

Как сообщало ИА Регнум, Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. После этого Артамонов написал в Telegram, что произошла детонация взрывоопасных объектов. При падении одного из дронов повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

На этом фоне в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию из ряда населённых пунктов, в частности, Копцевых Хуторов, Фёдоровки, Яковлевки, Тынковки. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

В 02:04 мск объявили красный уровень опасности — угроза атаки БПЛА. Предварительно, не менее шести человек пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Липецк.

Утром 9 августа Артамонов сообщил, что красный уровень угрозы в Липецке и Липецком округе отменили. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Губернатор добавил, что в ближайшее время восстановят работу общественного транспорта и снимут перекрытия с дорог.

Артамонов отметил, что для всей территории региона сохраняется жёлтый уровень угрозы, он означает «воздушная опасность». Губернатор сообщил, что выехал к эвакуированным жителям в Копцевы Хутора.