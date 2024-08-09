В Липецке, где в ночь на 9 августа в результате атаки вражеских беспилотников пострадали шесть мирных граждан, развёрнуты ещё девять пунктов временного размещения (ПВР). Воспользоваться ними в случае необходимости смогут порядка 4800 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили над российскими территоиями 75 БПЛА самолетного типа. Таким известием ознаменован новый, 897-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В Минобороны уточнили, что 26 дронов были сбиты над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым и восемь — над акваторией Черного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, отметили в оборонном ведомстве.

Глава Липецкой области ранее объявлял красный уровень опасности и режим ЧС в связи с детонацией взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — подчёркивал Артамонов.

На момент написания новости для всей территории Липецкой области сохранялся желтый уровень угрозы.

В ночь на 9 августа атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили и в Севастополе. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, над акваторией уничтожены три беспилотника и три безэкипажных катера. Спасательная служба Севастополя отмечает: никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также массированной атаке украинских беспилотников подверглась Белгородская область. Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, всего над территорией силами ПВО сбиты 29 вражеских БПЛА самолётного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Вместе с тем, в городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль, а в Новом Осколе украинские дроны повредили ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание.

Также четыре украинских беспилотника сбили в небе над Курской областью, информирует врио губернатора Алексей Смирнов.

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