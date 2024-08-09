Севастополь, 9 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку беспилотных аппаратов ВСУ в Севастополе, сообщил 9 августа глава города Михаил Развожаев.

Виталий Невар/ТАСС

Губернатор отметил, что к борьбе с вражескими целями привлекались силы Черноморского флота РФ, а также средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы РЭБ.

«В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что, согласно предварительным данным, российские военные уничтожили три беспилотника и три безэкипажных катера (БЭК). Глава города добавил, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали.