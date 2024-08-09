Киев, 9 августа, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Власти Украины на сегодняшний день не видят смысла в прямых переговорах с Россией. Такое заявление сделал 8 августа глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Европейская правда».

IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС Андрей Ермак

Как уточнил Ермак, возможное приглашение России на второй «саммит мира» не означает автоматического согласия на переговоры с ней. По словам Ермака, киевские власти хотят, чтобы встреча, на которой возможно передать план, разработанный на основе киевской «формулы мира», проходила в присутствии всех стран, которые этот план поддержали.

На вопрос о возможности присутствия на таком саммите президента России Владимира Путина, Ермак уклончиво ответил, что говорить об этом преждевременно. Представитель Киева пояснил, что украинские власти хотят, чтобы «саммит мира» состоялся уже в этом году, но есть условия, без выполнения которых проведение саммита невозможно.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что киевские власти не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету. По словам Ермака, Киев при Зеленском не согласится на новые минские договорённости, а также не согласится на условия, неприемлемые для украинского общества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский в обращении вечером 5 августа заявил о необходимости подготовить базу для заключения мира с Россией уже в текущем году.

3 августа Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Киева. Он также назвал особыми внешнеполитическими возможностями киевских властей удержание Украины в фокусе мирового внимания и увеличение поддержки государства.

До этого глава киевского режима в интервью французской газете Le Monde, говоря о возможности переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. При этом он не исключил, что Киев может и не вернуть территории военным путём, добавив, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов без России.

Президент России Владимир Путин в июне заявил о готовности российской стороны к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Глава государства уточнил, что таковыми являются: полный вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.