Липецк, 9 августа, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Движение пассажирского транспорта временно остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе до отмены красного уровня опасности. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

"В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности", — уточнил глава региона.

Артамонов пояснил, что жителям следует оставаться в безопасном месте или дома до отмены угрозы атаки беспилотников. Предприятиям и организациям губернатор предписал до отмены красного уровня угрозы привлекать к работе сотрудников только в случае экстренной необходимости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Липецкая область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. После этого глава региона Артамонов написал, что вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов. В Липецком муниципальном округе для ликвидации последствий детонации ввели режим ЧС.

Также губернатор проинформировал, что один из беспилотников повредил объект энергетической инфраструктуры, и было выявлено нарушение электроснабжения.

Населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. Всего в зону эвакуации попали 416 домовладений.

Губернатор указал, что Украина рассылает сообщения среди жителей Липецка с призывами покидать город. Артамонов призвал граждан не поддаваться панике, доверять только официальным источникам информации и руководствоваться правилами поведения в условиях действия красного уровня угрозы.