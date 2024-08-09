Севастополь, 9 августа, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии отражают российские силы противовоздушной обороны (ПВО) над Чёрным морем. Об этом 9 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов», — уточнил Развожаев.

Незадолго до этого губернатор сообщил об отражении военными попытки атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожено два таких аппарата.

Кроме того, губернатор сообщил о сбитых над Чёрным морем нескольких воздушных целях.

Развожаев призвал жителей города оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не снимать работу ПВО, не подходить к обломкам и доверять только официальной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Развожаев сообщил о перехвате российскими военными над акваторией Чёрного моря украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Он уточнил, что ракету уничтожили далеко от побережья.

Также сообщалось, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Липецком муниципальном округе из-за детонации взрывоопасных объектов после массированной атаки беспилотников ВСУ на регион.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке дронов на регион. По данным губернатора, система противовоздушной обороны России ликвидировала над регионом 29 дронов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.