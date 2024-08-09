Липецк, 9 августа, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Украина рассылает сообщения среди жителей Липецка с призывами покидать город, написал 9 августа глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов

Губернатор подчеркнул, что этими действиями Киев пытается посеять страх среди населения и вызвать опасную ситуацию.

«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку», — отметил он в своём Telegram-канале.

Артамонов призвал граждан не поддаваться панике и руководствоваться правилами поведения в условиях действия красного уровня угрозы. Он напомнил, что во время такой тревоги жителям следует оставаться в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Игорь Артамонов проинформировал о том, что Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также написал, что вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов.

По информации губернатора, в результате падения беспилотника оказался повреждён объект энергетической инфраструктуры и были зафиксированы нарушения электроснабжения.

6 августа в социальных сетях и пабликах в Курской области жителям начали приходить личные сообщения якобы от Главного управления МЧС по региону. В них содержались недостоверные сведения о срочной эвакуации, которую будто бы проводят в области из-за атак ВСУ. В ведомстве призвали жителей доверять только официальным источникам информации.