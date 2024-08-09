Москва, 9 августа, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Родители 18-летней студентки московского медколледжа Айшат Магомедовой, похищенной ранее родственниками, отпустили её обратно в Москву. Об этом девушка рассказала в видеообращении, которое получило ИА Регнум.

Кадр из видео Айшат Магомедова

«У меня всё хорошо. Я нахожусь в Москве. Родители меня отпустили», — сказала она.

Подруга студентки Лиза поблагодарила журналистов, полицейских и всех тех, кто оказывал им поддержку. Видеообращение девушки записали сразу после прилёта Айшат в российскую столицу.

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В Telegram-канале «Марем» уточняется, что отец студентки Гасан Магомедов отдал дочери её документы и отметил, что она может идти, куда хочет. После этого девушка связалась с подругами и попросила помощи в возвращении в Москву.

Дагестанке купили билет на авиарейс до столицы РФ и вызвали ей такси в аэропорт. В сообщении также отмечается, что сейчас Айшат вместе со своими друзьями.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в Сети появилась информация о том, что родственники Айшат Магомедовой силой забрали её из квартиры в Москве и увезли в Дагестан. Они поступили так после того, как девушка сообщила, что хочет жить отдельно. Как утверждалось, родителям не понравилось, что дочь переехала к подруге.

После этого соседка студентки позвонила в полицию, а подруга Айшат Лиза записала видеообращение и попросила следователей возбудить уголовное дело о похищении. Источник ИА Регнум рассказал, что сотрудники СК РФ наведывались к семье Магомедовых и опрашивали отца и мать девушки.

7 августа стало известно, что Айшат Магомедова оказалась в Следственном комитете в Дагестане. Сотрудники ведомства пытались выяснить, как девушка попала в Кизилюрт из Москвы и применяли ли родственники насилие к ней.

Отец студентки Гасан Магомедов в беседе с ИА Регнум признался, что ему пришлось применить силу к дочери, чтобы «восстановить с ней связь». У него сложилось впечатление, что из-за самостоятельной жизни в Москве Айшат стала «неадекватной». Магомедов утверждал, что больше месяца не мог связаться с дочерью. Эта ситуация, по словам мужчины, подтолкнула его к мысли о нестабильном психическом состоянии, которое якобы сформировалось у Айшат.