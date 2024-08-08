Вашингтон, 9 августа, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Угроза нависла над США, поскольку Россия и Китай якобы перестали уважать указанную страну. Об этом 8 августа заявил бывший американский президент, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

На пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC News, политик отметил, что с такой опасностью его страна не сталкивалась никогда. Республиканец беседовал с журналистами в своем поместье во Флориде. Трамп выразил мнение, что мир находится на грани третьей мировой войны.

Он также указал на экономическую угрозу для США. По прогнозам экс-президента, страну ждёт более сильное падение фондовых рынков, чем наблюдалось недавно. Он уточнил, что произошедшее несколько дней назад падение является лишь началом.

Трамп добавил, что американская экономика стала очень слабой.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Дональд Трамп заявил, что в случае, если США возглавит «разумный президент», то Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами для Вашингтона. Политик подчеркнул, что, когда он занимал пост главы государства, другие страны испытывали уважение к Соединённым Штатам, у которых в тот период будто бы не было «никаких проблем».

18 июля Дональд Трамп выразил мнение, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) якобы из-за того, что увидела слабость администрации действующего президента США Джо Байдена. Он отметил, что ситуация на Украине связана с выводом американских войск из Афганистана в 2021 года.