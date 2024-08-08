Москва, 9 августа, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Российские следователи попросили суд заочно арестовать бывшего главного редактора «Известий на Украине» Янину Соколовскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Её обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

«Сегодня (8 августа) следствие немерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы о заочном избрании в отношении Соколовской меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в Telegram-канале столичного подразделения ведомства.

Прокуратура Москвы в свою очередь уточнила, что Соколовской избрали меру пресечения в виде заочного ареста. Подчёркивается, что журналистка скрылась от органов предварительного следствия и находится в розыске. Прокуратура держит на контроле расследование этого дела.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что российские власти объявили в розыск Янину Соколовскую. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.

26 июля СК РФ объявил о том, что возбудил уголовное дело против Соколовской. По данным ведомства, с мая 2022 года она распространяла заведомо ложную информацию о действиях российской армии в отношении мирного населения. Выявить противоправную деятельность журналистки следователи смогли совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве.