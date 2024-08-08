Москва, 8 августа, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Закон, позволяющий получить выплату до десяти тысяч рублей из остатка неистраченного материнского капитала, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещён 8 августа на официальном портале опубликования правовых актов.

ИА Регнум Материнский капитал

Граждане, получившие сертификат и распорядившиеся материнским капиталом не в полном объёме, имеют право получить остаток средств, если он не превышает десяти тысяч рублей. При этом о праве на получение остатка средств соцфонд сообщает родителям самостоятельно. Денежные средства поступят в виде единовременной выплаты.

Закон, позволяющий семьям получить выплату до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала приняла в третьем чтении Госдума на заседании 24 июля. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, единовременные выплаты смогут получить более 730 тысяч семей. Он напомнил, что найти решение вопроса с использованием остатка маткапитала поручил президент Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что деньги будут выплачиваться автоматически всем, у кого эта сумма есть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил 8 июля на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президент РФ Путин, при использовании основной части маткапитала на счетах остаются деньги, которые не получается потратить. Глава государства заявил, что нужно разрешить семьям использовать оставшиеся средства. Начать следует с выплаты в пределах 10 тыс. рублей, возможно, что со временем сумма выплаты изменится.