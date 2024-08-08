Москва, 8 августа, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ запрещается продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале российских правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Также закон требует от продавцов отказывать в продаже указанных напитков в случаях, если возникли сомнения в возрасте покупателя, и последний не представит документ, подтверждающий, что ему есть 18 лет.

При этом перечень подобных документов установит орган, уполномоченный правительством РФ. Кроме того, субъекты РФ надеются право принимать местные законы о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях и помещениях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы смогут также устанавливать время и места продажи указанной продукции.

Помимо этого, у субъектов РФ появится возможность ограничивать продажу таких напитков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий и на территориях, прилегающих к подобным местам. Указанные ограничения можно будет вводить на период проведения спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал, что в нижнюю палата российского парламента на рассмотрение внесли законопроект о запрете продавать несовершеннолетним безалкогольные энергетические напитки. Спикер провёл опрос в Telegram-канале по вопросу ограничения продаж энергетиков детям. 90% отметившихся пользователей поддержали запрет.

18 июня Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Его поддержали 404 депутата, а один парламентарий проголосовал против. Ещё один законодатель воздержался.