Москва, 8 августа, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Российские войска нанесли ракетный удар по одному из ключевых пунктов ВСУ в Харьковской области, сообщили 8 августа в силовых ведомствах.

Иван Шилов ИА Регнум

«В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — процитировало представителя силовиков KP.RU.

Минобороны пока официально не сообщало о нанесении удара по украинскому командному пункту под Харьковом.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления батальона ВСУ, расположенного на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Удар по противнику нанесли артиллеристы-десантники из 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б».

16 июня российское военное ведомство сообщило о ликвидации командного пункта и живой силы украинских сил. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С сбросило на противника фугасные бомбы с универсальным модулем планирования.