Москва, 8 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Более 60 московских некоммерческих организаций помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом 8 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он рассказал, что НКО создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.

«Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Собянин отметил, что благодаря этим организациям военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Собянин сообщил, что в столичном едином центре поддержки оказали более 160 тыс. услуг участникам СВО и членам их семей. Он отметил, что военнослужащим предоставляют юридические консультации по вопросам военного и гражданского права, а также психологическую помощь ведущих специалистов Москвы. Также участникам СВО помогают оформлять льготы, выплаты и прочие меры поддержки.