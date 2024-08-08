Москва, 8 августа, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении полиции правом без решения суда принимать решение о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за правонарушения. Документ опубликовали 8 августа на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Новый закон наделит сотрудников МВД правом выдворять иностранцев за распространение наркотиков, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, незаконное миссионерство, распитие алкоголя в общественных местах и нарушение порядка на стадионах.

Выдворяемых иностранцев будут помещать в спецучреждения на срок не более 48 часов. Решение об этом сможет принимать глава МВД, руководитель территориального органа МВД, директор ФСБ, руководитель Погранслужбы или их заместители. Также будет возможность продлить срок содержания до 90 суток, для этого ведомствам нужно будет обращаться в суд.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования. По действующему законодательству, кроме судей, право выдворить иностранца есть у Погранслужбы ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 апреля призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Он также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

26 марта глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с МВД создать систему мер, которая будет препятствовать совершению преступлений мигрантами. Он подчеркнул, что ситуация в этой сфере беспокоит многих граждан.