Москва, 8 августа, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Закон, устанавливающий административную ответственность, вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций. Так, согласно проекту закона, за участие в деятельности нежелательной организации устанавливается наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В то же время закон, предусматривающий уголовную ответственность за осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ, устанавливает штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до четырёх лет с ограничением свободы до двух лет либо лишение свободы на срок от одного до четырёх лет. Данное наказание последует в случае, если ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности за участие в деятельности таких организаций.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 августа Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными организации, учредителями которых являются иностранные государственные органы. При этом исключением станут международные межправительственные организации, членом которых является Россия.