Москва, 8 августа, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Раненный при атаке ВСУ в Курской области военкор Евгений Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницы. Об этом 8 августа сообщила ВГТРК.

РИА Новости/Валерий Мельников

Отмечается, что Поддубного по пути в Суджу нашёл местный житель Николай Рыльский.

«Был ранен, обожжён. На нем обгоревшая одежда… Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. После этого военкора госпитализировали в Курскую областную больницу. 8 августа его доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского.

Пришедший в сознание корреспондент в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние Поддубного тяжёлое, но условно стабильное. Он уточнил, что у пациента преобладает ожоговая травма, но окончательный диагноз будет установлен позже, потому что военкор получил много мелких повреждений. Сейчас его обследуют специалисты различных профилей, в том числе офтальмологи и оториноларингологи.

Следственный комитет объявил, что будет расследовать покушение на военкора и установит причастных к атаке.

Международная федерация журналистов позднее выразила беспокойство из-за ранения корреспондента ВГТРК в результате атаки ВСУ. В организации отметили, что с момента начала украинского конфликта пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.