Москва, 8 августа, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что регулирование майнинга в России создаст привлекательные условия для инвестиций в новую высокотехнологичную отрасль и приведет к созданию новых рабочих мест. Ранее закон о развитии майнинга в РФ подписал президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По словам Ткачева, на долю России сегодня приходится более 16% от всего производства криптовалют в мире. И это можно считать отличной стартовой позицией для гонки за лидерством на мировом рынке.

«У России сегодня для этого есть все условия: конкурентная цена на электроэнергию, достаточное количество квалифицированных специалистов, а наши компании уже доказали, что могут эффективно работать и создавать производство», — считает депутат.

Как ожидают эксперты, законодательное регулирование этого сектора экономики позволит значительно увеличить налоговые поступления от майнинга. Участники рынка полагают, что уже с 2025 года отрасль начнет приносить в бюджеты разных уровней дополнительные 50 млрд рублей.

Кроме того, регулирование отрасли поможет развитию смежных IT-направлений — блокчейна, микроэлектроники, искусственного интеллекта, а также поможет стране преодолеть последствия санкций и в ближайшем будущем достичь технологического суверенитета.