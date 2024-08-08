Москва, 8 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Российские военные в условиях боевых действий под Суджей в Курской области спасли из украинского плена двух россиян, сообщил Telegram-канал «Два Майора».

Иван Шилов ИА Регнум

Двое мирных жителей — отец и сын — ехали на машине, когда их остановили украинские военные. Мирных жителей вывели из машины, а автомобиль уничтожили.

Ситуацию увидели российские военные и открыли огонь по противнику. В этот момент отец с сыном перебежали в укрытие на российские позиции. После этого, по информации канала, украинские силы покинули город под плотным огнём российских военных. Спасательная операция позволила эвакуировать россиян в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля российские военные спасли украинского бойца после расстрела сослуживцами в ДНР. Военнослужащие ВС России вынесли украинца на руках. По словам украинского бойца, весь удар со стороны сослуживцев пришёлся на него, так как в колонне сдавшихся он шёл последним.