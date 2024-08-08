Москва, 8 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Люблинский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, пропустившего за взятку машину с обвиняемыми в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалёва, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Известия/Алексей Майшев

По версии следствия, сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, управляемый убийцей без водительских прав. Тот предложил инспектору взятку. Бовтунов получил 30 тыс. рублей на свой банковский счёт.

«Бовтунов Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия)», — указано в Telegram-канале судов.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Бовтунова также на три года лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России в качестве представителя власти.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель, байкер Ковалёв сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре мужчине. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Подозреваемым оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого.

Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал шесть фигурантов дела. Аббасов при рассмотрении ходатайства возражал против ареста, заявив, что не хотел убивать, «но так получилось». В июне суд продлил их арест на три месяца — до 18 сентября. Они обвиняются по статье «Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений».