Москва, 8 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Врачи смогли спасти глаз пострадавшему в массовой драке в Феодосии боксёру Дмитрию Двали. Об этом 8 августа сообщила «Газета.Ru».

По данным источника, операция прошла в московском НИИ глазных болезней имени Краснова, а шансы на то, что глаз удастся «собрать», равнялись 1%.

Отмечается, что врачи провели Двали сложнейшую операцию и зашили сетчатку. При этом на данный момент хирурги не дают точных прогнозов того, как глаз поведёт себя в дальнейшем, это станет понятно через один-два месяца. Пока известно только то, что устанавливать глазной протез не понадобится.

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