Курск, 8 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Минобороны сообщило о сбитом реактивном снаряде РСЗО «Ольха» в Курской области. В ведомстве уточнили, что украинские боевики предприняли попытку террористической атаки около 11:40 мск.

Смирнов сообщал, что российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над регионом. Он добавил, что также удалось сбить пять ракет. Утром 8 августа он сообщил о семи сбитых ночью ракетах украинских войск.

Украинские боевики 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, но армия России отразила их атаки. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.