Москва, 8 августа, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Волонтёры проекта «Мы вместе» совместно с Российским Красным Крестом оказывают комплексную помощь жителям Курской области. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

Владимир Гердо/ТАСС

«Волонтёры осуществляют работу по нескольким направлениям: обеспечение пунктов временного размещения пострадавших, приём, сортировка и распределение гуманитарной помощи, обеспечение пунктов сбора гумпомощи», — сообщили в ведомстве.

Волонтёры также помогают в расселении жителей, эвакуированных из Суджанского и Кореневского районов Курской области, и перевозке их в безопасные районы.

Отмечается, что для реализации волонтёрской программы опубликована вакансия, на которую откликнулось уже более 1 тыс. человек, часть из которых привлечены к оказанию помощи в регионе.

В регионе организовали работу 20 пунктов временного размещения, в которых сейчас размещено 302 человека из Суджанского района — 181 взрослый и 121 ребёнок. Резерв составляет 2040 мест. В ПВР постоянно работают около 60 волонтёров.

Кроме того, открыты и работают шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, в которых уже собрано порядка 3 тонн различных грузов. Более 1 тыс. волонтёров осуществляют приём, разгрузку, сортировку и выдачу помощи.

Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи людям. Менее чем за сутки собрано около 1,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинская армия 6 августа дважды попыталась прорваться в Курскую область. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области, целенаправленно атакуя людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Президент России Владимир Путин 7 августа назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу. 8 августа Минобороны сообщило, что ВСУ в ходе нападения потеряли 660 боевиков и 82 единицы техники, операция по уничтожению противника продолжается.

Путин 8 августа обсудил с врио главы Курской области Алексеем Смирновым ситуацию в регионе. Он отметил, что руководству региона в сегодняшней трудной ситуации требуется проявить такие качества, как собранность и мужество.