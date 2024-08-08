Москва, 8 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Департамент транспорта Москвы 7 августа предложил увеличить штрафы за передвижение на одном электросамокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Соответствующее письмо направлено в адрес операторов сервисов аренды, уточнили в Telegram-канале ведомства.

«Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга», — указано в сообщении.

В качестве одного из последних примеров нарушений Дептранс привёл разошедшееся по Сети видео. Женщина и мужчина передвигались на арендованном электросамокате по Третьему транспортному кольцу, а за спиной у последнего был ребёнок.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями пара создала опасную ситуацию для себя и других участников движения. Нарушителей вычислили по камерам и номеру на самокате, после чего оштрафовали за каждое нарушение и заблокировали аккаунт в сервисе аренды.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, отметил спикер Госдумы.