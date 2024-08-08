Москва, 8 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Москве завершился набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. За выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов ТиНАО 6–8 сентября будут следить 12 680 человек, сообщил 8 августа Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Наблюдение за выборами в Москве уже становится по-настоящему профессиональным — порядка 90% наблюдателей уже имеют подобный опыт, участвовали в разных избирательных кампаниях в столице», — цитировались слова руководителя штаба Вадима Ковалёва.

Отмечалось, что все наблюдатели пройдут онлайн− и офлайн-обучение и сдадут контрольный тест. К работе они приступят с начала голосования и будут находиться на участках до окончания подсчёта голосов и завершения всех организационных процедур.

Видеонаблюдатели штаба в круглосуточном режиме будут следить за происходящим на участках.

Как сообщало ИА Регнум, проголосовать онлайн москвичи смогут с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября в любое удобное время. Популярность такого способа в столице растёт. Это инструмент по ускорению и упрощению действий, позволяющий экономить время, объяснил политолог Константин Калачёв.

В Москве в ходе выборов депутатов Мосгордумы пройдёт десятая акция программы «Миллион призов». Благодаря этому московские предприниматели получают информационную поддержку, привлекают новых клиентов и покупателей.