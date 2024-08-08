Москва, 8 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Забота о российских военных и их близких является приоритетом работы правительства, заявил 8 августа глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

ИА Регнум

«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть, конечно же, в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями», — заявил премьер-министр.

Мишустин назвал в качестве социальных гарантий для бойцов выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении, а также решении других жизненно важных вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал поддержку участников СВО нравственным долгом для всех уровней власти и их семей. Российский лидер добавил, что ждёт от руководителей регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми.

В феврале премьер-министр сообщил, что российское правительство выделило 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества». Средства направят на содействие участникам СВО и их семьям в решении жизненных ситуаций.

Заместитель министра обороны Анна Цивилёва 7 августа сообщила, что Минобороны разработает нормативные акты, которые позволят бойцам отправляться на реабилитацию вместе с семьями. Ранее Путин положительно оценил предложение дать жёнам участников СВО возможность находиться с супругами на реабилитации.